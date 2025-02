Tanzveranstaltung Höhepunkt bei deutsch-indischem Austausch im Sommer

Birkenau. Jetzt also auch das noch: Als hätte Nadine Stein, Inhaberin des Birkenauer Tanzstudios Phantasie, nicht schon genug zu tun, wurde sie kürzlich auch noch in den Vorstand der Landesvereinigung Kulturelle Bildung (LKB) in Hessen berufen. Dort vertritt sie vor allem die Interessen des Hessischen Landesverbands (HLV) Tanz, dessen Vorsitzende sie seit 2018 ist. „Die LKB Hessen ist ein Zusammenschluss zahlreicher Verbände aller Sparten, die sich der kulturellen Bildung verschrieben haben“, erklärt Nadine Stein im Gespräch mit unserer Redaktion – und im Vorstand habe eben die Sparte Tanz bislang gefehlt. Der LKB-Vorstand sei mit der Frage auf sie zugekommen, ob sie in diesem Gremium nicht mitarbeiten wolle – angesichts eines neu formierten Vorstands im Landesverband Tanz, der ihr als Vorsitzende sehr viel Arbeit abnimmt und sie damit entlastet, sei es ihr schließlich nicht sonderlich schwergefallen, ja zu sagen.