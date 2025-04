Tausende Besucher strömen auf den Fürther Markt

Fürth. Ein Termin mitten in den hessischen Osterferien und – nach tagelangem Sonnenschein – ein bedeckter Himmel am Vormittag: Der erste Fürther Markt unter der Ägide des neuen Gewerbevereins-Vorsitzenden Philipp Fath startete nicht unter ganz optimalen Voraussetzungen. Umso erfreuter stellte er am späten Nachmittag fest, dass diese Umstände die Besucherzahl nur minimal gedrückt haben.