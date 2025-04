TC Gorxheimertal: Neureuther gibt nach 18 Jahren den Vorsitz ab

Gorxheimertal. Nach 18 Jahren an der Spitze des TC Gorxheimertal gibt Frank Neureuther den Schläger als Chef aus der Hand. Im Interview zieht er Bilanz – über sportliche Höhepunkte, engagierte Jugendarbeit und besondere Momente auf und neben dem Platz. Auch kulturelle Veranstaltungen sind ihm, der seit 1997 den Tennisfreunden am Daumberg angehört, in lebhafter Erinnerung geblieben – Events, die für Stimmung sorgten oder wortwörtlich ins Wasser fielen.