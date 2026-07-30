Kommentar

Technologiepark Wald-Michelbach: Ohne Fläche kein Wachstum

WN/OZ-Redakterin Bettina Arndt über die Produktionssteigerung der örtlichen Wirtschaft.

Foto: WNOZ
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Fleima-Plastic in Wald-Michelbach setzt auf Roboter und KI – Doch den Plänen fehlt etwas Entscheidendes
Neues aus dem Technologiepark

Fleima-Plastic in Wald-Michelbach setzt auf Roboter und KI – Doch den Plänen fehlt etwas Entscheidendes

Die Auftragsbücher sind voll, die Fachkräfte knapp. Der Medizintechnik-Zulieferer plant deshalb den nächsten Wachstumsschritt mit mehr Automatisierung – stößt dabei aber an räumliche Grenzen.

vor 1 Stunde

Am IGENA-Gelände in Wald-Michelbach stehen wieder Baugerüste
Klimaresilienz im Industriepark

Am IGENA-Gelände in Wald-Michelbach stehen wieder Baugerüste

Im Industriepark in Wald-Michelbach beginnt eine neue Sanierungsetappe. Was geplant ist, wo hoch die Investitionssumme ist und ob die Maßnahme die Gewerbemieten beeinflusst.

13.07.2026

Weinheimer Firma Dioptic feiert Richtfest im Freudenberg-Technologiepark
Weinheim

Weinheimer Firma Dioptic feiert Richtfest im Freudenberg-Technologiepark

Das Unternehmen hat nun Platz für weiteres Wachstum.

21.10.2024

Kunst

Frankfurter Schirn zeigt «Plastic World»

21.06.2023

Salz- und Düngemittelkonzern

K+S darf Halde am Standort Hattorf erneut erweitern

04.04.2023