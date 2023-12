Tom Jones tritt im Schlossgarten auf

Über ein halbes Jahrhundert hinweg begeistert Tom Jones sein Publikum als Live-Performer mit seinen Hits. Im Sommer ist er mit seiner „Ages and Stages“-Tour wieder live auf deutschen Open-air-Bühnen zu erleben, so auch am Dienstag, 6. August, um 20 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Tom Jones, der Sohn eines Bergarbeiters aus dem walisischen Pontypridd, stieg vom Hilfsarbeiter und Staubsaugervertreter zur Show-Ikone auf. „Überschäumende Bühnenpräsenz und eine enorme Variabilität machten ihn international zu einem der gefragtesten Live-Performer“, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. „Tom Jones ist tatsächlich eine lebende Legende. Seine unwiderstehliche Show verbindet musikalische Ären und Genres, überschreitet mühelos alle Generationsgrenzen. Tom Jones, das war und ist stets die Kraft der Songs und die Kraft seiner Stimme“, heißt es in der Mitteilung.

International erfolgreich

Die Leidenschaft fürs Singen entdeckte Tom Jones bereits in seiner Kindheit und Jugend in einem örtlichen Kirchenchor. Später trat er in seiner Freizeit unter dem Künstlernamen Tommy Scott zusammen mit der Band The Senators in zahlreichen Lokalen in der Umgebung auf. Schon bald war die Truppe eine regionale Größe, doch das reichte Tom Jones nicht.

Als Clubsänger tingelte er zunächst durch Wales und ab 1964 durch die Londoner Bars. Eigene Platten folgten und bereits seine zweite Single „It’s Not Unusual“ landete als Nummer 1 in den britischen Charts. Viele Hits folgten. Im Jahr 1965 sang er den Titelsong zu den Filmen „Was gibt’s Neues, Pussy?“ (What’s New, Pussycat?) und dem James-Bond-Film „Feuerball“ (Thunderball). Auch in Deutschland war er sehr erfolgreich und 1968 mit „Delilah“ und „Help Yourself“ zweimal auf Platz 1 der deutschen Hitlisten. Zu Beginn der 1980er Jahre wurde es etwas stiller um ihn, aber 1987 tauchte er mit dem Song „A Boy from Nowhere“ erneut in der englischen Hitparade auf.

1988 coverte Jones zusammen mit den Electronic-Avantgardisten Art Of Noise die Prince-Komposition „Kiss“. 1991 sang Jones im Duett mit Van Morrison „Carrying a Torch“. Im Jahr 2000 landete er den von Mousse T. geschriebenen und produzierten Hit „Sex Bomb“ und bot mit dem Album „Reload“ 1999/2000 eine Mischung von Duetten, unter anderem mit Nina Persson von den Cardigans, Robbie Williams, den Stereophonics oder den Manic Street Preachers.

Seinen Adelsschlag erhielt er 2006, als Queen Elizabeth ihn zum Ritter des Empires kürte. Für sie trat er 2012 zu ihrem diamantenen Thronjubiläum im Buckingham Palace auf. Mit „Surrounded by Time“ meldete er sich 2021 mit neuer Musik zurück.