Traktor-Pulling am 31. August in Fahrenbach

Der Fürther Ortsteil Fahrenbach ist sehr aktiv, wenn es um die Ausrichtung von Festen geht. Vor fünf Jahren kam eine weitere, spektakuläre Veranstaltung hinzu, die bei ihrer Premiere und bei der zweiten Auflage mehrere Tausend Schaulustige anlockte: das TraktorPulling. Der Event geht nun am Samstag, 31. August, ab 10 Uhr in seine dritte Runde.

Auf die Beine gestellt haben das Spektakel die Fahrenbacher Bernhard Langer, Peter Gruber, Stefan Fuhr und Lukas Heinz. Sie reisen in ihrer Freizeit gerne deutschlandweit zu solchen Veranstaltungen und entschlossen sich dazu, selbst einmal ein Traktor-Pulling auf die Beine zu stellen. Dass sie damit einen Volltreffer gelandet hatten, zeigte die große Resonanz von über 2000 Besuchern bei der ersten Auflage im Jahr 2018. Und auch das zweite Traktor-Pulling vor zwei Jahren war ein großer Besuchermagnet.

100-Meter-Strecke

Bei dem Zugkraftwettbewerb können sich Traktorbegeisterte mit ihren Bulldogs aller Größen untereinander messen, wobei es darum geht, einen mit einem Gewicht beladenen Bremswagen über eine Strecke von 100 Metern zu ziehen. Ziel eines jeden Fahrers ist der sogenannte „Full Pull“, die Bewältigung der 100-m-Strecke. Schaffen mehrere Teilnehmer einen Full Pull, wird der Bremswagen schwerer gemacht und ein Stechen ausgefahren, bis der Sieger feststeht. Damit das Schleppen nicht ganz so einfach ist, hat der Bremswagen eine unangenehme Eigenschaft: Je weiter man ihn bewegt, desto schwerer lässt er sich ziehen. Also ist der Traktor, der diesen Bremswagen am weitesten zieht, der stärkste und somit auch Sieger.