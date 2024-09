Am Wochenende traten 105 Teilnehmer mit ihren Traktoren zum Kräftemessen an – zahlreiche Besucher kamen zu dem Spektakel in den Fürther Ortsteil Fahrenbach. Was im Jahr 2018 als fixe Idee der vier Organisatoren Peter Gruber, Stefan Fuhr, Lukas Heinz und Bernhard Langer begann, kann mit der dritten Auflage am vergangenen Wochenende ab jetzt mit zu einem der größten Events im Weschnitztal gezählt werden.