Überfall auf Snackautomaten in Mörlenbach

Ein mit Getränken und Süßigkeiten bestückter Snackautomat in der Schulstraße in Mörlenbach geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (23.03.) und Dienstagvormittag (26.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter versuchten den Automaten gewaltsam aufzubrechen und hantierten hierbei offenbar auch mit Feuer. Der Automat weist Dellen, Kratzer und Brandschäden auf. An die Waren und das Geld gelangten die Unbekannten nicht. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Täter nach vorläufiger Schätzung einen Schaden von mehreren tausend Euro.