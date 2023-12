Überwald-Gymnasium: Zwei Abende, zwei Konzerte

In der evangelischen Kirche und der Rudi-Wünzer-Halle bewiesen sie in unterschiedlicher Besetzung bei zwei verschiedenen Programmen ihr großes Repertoire. Beide Konzertorte waren bis auf den letzten Platz gefüllt – leider war die evangelische Kirche nicht größer, so der stellvertretende Direktor Ekkehard Müller.

Mitreißender Auftakt

An den jeweiligen Auftrittsort angepasst starteten die Konzerte mit dem stillen „Gloria“ und „Still, still, still“ sowie dem mitreißenden Stück „Christmas Fanfare“, dargeboten von den Gesangsklassen, dem Chor und den Blechbläsern der Klasse 9B unter der Leitung von Stefan Römer. Mit diesen Vorträgen wurden die Besucher sofort in festliche und fröhliche Weihnachtsstimmung versetzt.

Im weiteren Programm bot sich den Zuhörern ein beeindruckender Einblick in die Arbeit der Musik-Schwerpunktklassen am ÜWG. Die Bläserklassen 6B, 7B, 8B, 9B und 10B brachten das Konzertpublikum mit Titeln wie „Angels From The Realms Of Glory“, „Rudolph The Red-Nosed Reindeer“, „Felice Navidad“, „Joyeux Noel“ und „All I Want for Christmas“ unter der Leitung von Sebastian Schertel zum Schwärmen.