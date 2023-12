Vier Schüsse aus einer Polizeipistole

Infolge eines Polizeieinsatzes ist am Samstagmittag ein Mann in der Johann-Schütte-Straße auf der Schönau von der Polizei erschossen worden. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war und sich nach mehreren Zeugenaussagen aggressiv verhalten hatte, wurde – auch das gaben Zeugen gegenüber der Redaktion an – noch mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort ist er später verstorben.