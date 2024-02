Vier Schwerverletzte

Am vergangenen Samstagabend ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3120 zwischen Wald-Michelbach und der Kreidacher Höhe ein Verkehrsunfall, bei dem vier Beteiligte schwer verletzt wurden, wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach geriet der 30-jährige Fahrer eines Seats von der Kreidacher Höhe kommend in der letzten Linkskurve vor Wald-Michelbach aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem schwarzen Audi zusammen, in dem vier Frauen im Alter von 41 bis 52 Jahren aus Wald-Michelbach saßen.