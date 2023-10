Von Flaschen bis zu einem Sofa

Die Ärmel hochkrempeln hieß es am Samstag für 30 Freiwillige, die sich am Umwelttag in Gorxheimertal beteiligt hatten, der Aktion vom Sammeln achtlos weggeworfenen Mülls im Tal. Anders als es die Wetterprognosen verlauten ließen, schritten die Helfer ohne Regen und bei milden Temperaturen zur Tat.