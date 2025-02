Weinheim putzt sich raus - Müllsammelaktion

Weinheim. Passend zum Heimattage-Jahr putzt sich Weinheim raus. Am 22. und 29. März, jeweils von 10 bis 13 Uhr, können engagierte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Stadtteilen aktiv werden, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Am 22. März sind Sammelaktionen in Lützelsachsen mit Treffpunkt an der Winzerhalle, in Sulzbach am Kerweplatz, in der Nordstadt am Parkplatz Hopfenstraße sowie in der Weststadt am Stadionparkplatz geplant. Weiter geht es am 29. März in Oberflockenbach mit Treffpunkt am Rathaus, in Rippenweier ebenfalls am Rathaus und in Hohensachsen am Anetplatz. Die Weinheimer Kernstadt bleibt aufgrund des hohen Reinigungsintervalls durch die Straßenreinigung ausgenommen.