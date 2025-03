Von Parkplätzen bis Minirutsche: Das sind die Pläne für den Mörlenbacher Kastanienplatz

Mörlenbach. Wer nur auf der B 38 durch Mörlenbach fährt, um von A nach B zu gelangen, und nicht in der Weschnitztalgemeinde wohnt, der fährt für gewöhnlich achtlos am Kastanienplatz vorbei oder wundert sich, wenn er an der roten Ampel steht, wie man denn mit dem Auto auf die Parkplätze vor den Geschäften kommt. Darüber hinaus fällt der Blick des Vorüberfahrenden überwiegend auf Mauern: große Mauern, kleine Mäuerchen, Stufen, Rampen. Kurzum: Der Platz vor Nahkauf, Apotheke und Co ist alles andere als ein Kleinod.