Vorbereitungen auf Kerwe laufen bereits

Mit dem Auftritt des gemischten Chors begann der Neujahrsempfang der SKG Löhrbach. Mit den Liedern „Blue Moon“, „Earth Song“ und „Twist And Shout“ sorgten die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Martin Steffan für einen schwungvollen Auftakt. Vorsitzender Edgar Schütz zog in einer kleinen Ansprache ein positives Resümee aus dem vergangenen Jahr und gab einen Ausblick auf das neue Veranstaltungsjahr gab.

Mit dem ersten Löhrbacher Weihnachtsmarkt, der zusammen mit den befreundeten Vereinen, Freunde des Karnevals Löhrbach (FKL) und der Freiwilligen Feuerwehr Löhrbach, gestaltet wurde, endete für die SKG das Jahr 2023 aus Sicht der Vereinsführung mit einem weiteren Höhepunkt.

Unermüdlich ehrenamtlich tätig

Auch Stefan Roewer lobte in seiner Doppelfunktion als Ortsvorsteher und Vorsitzender der Gemeindevertretung in einer kurzen Ansprache die „unermüdliche ehrenamtliche Tätigkeit, die das gesellschaftliche Leben in Löhrbach prägt“. Roewer nutzte zudem die Möglichkeit, um einen kurzen Ausblick auf die politischen Herausforderungen im laufenden Jahr zu geben.

Kaum ist der Jahreswechsel vollzogen, richtet sich der Blick nach vorne: Vereinsvorsitzender Schütz wies auf die in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen hin. Dem Heringsessen am Aschermittwoch folgt das Osterfeuer am 30. März. Auch die Vorbereitungen auf die Löhrbacher Kerwe, die vom 3. bis 6. Mai stattfindet, laufen bereits auf Hochtouren.

Am 30. Juni findet das Grillfest erstmals auf dem Parkplatz am Kindergarten Löhrbach statt. Für das Löhrbacher Oktoberfest, eine gemeinsame Veranstaltung mit den FK, gibt es noch keinen Termin.

Am ersten Adventswochenende kommt es dann zur zweiten Auflage des Löhrbacher Weihnachtsmarktes.