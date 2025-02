Wald-Michelbach: Beginnt der Neubau des Feuerwehrhauses in Schönmattenwag schon im April? 

Wald-Michelbach. Manchmal kann eine Verzögerung am Ende doch von Vorteil sein – so auch im Wald-Michelbacher Ortsteil Schönmattenwag. Der ursprüngliche Plan für das neue Feuerwehrhaus scheiterte letztlich an den Kosten, die durch die Verlegung und Vergrößerung eines Wassergrabens entstanden wären. Doch genau diese Hürde brachte eine überraschend positive Wendung: Die neue Planung ist günstiger – sie dürfte nur noch etwa die Hälfte der Kosten verursachen.