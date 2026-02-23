Wald-Michelbach: Diebe auf Baustelle
Mehrere Werkzeuge und Baumaschinen wurden von einer Wald-Michelbacher Baustelle gestohlen. Es werden Zeugen gesucht.
Wald-Michelbach. Unbekannte haben am Wochenende diverse Werkzeuge und Baumaschinen von einer Baustelle in Wald-Michelbach gestohlen. Laut Polizeimeldung brachen die Kriminellen dabei eine Tür der Baustelle unter der Adresse „Neustadt“ auf, bevor sie mit ihrer Beute verschwanden. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06207 94050 zu melden. (sig)