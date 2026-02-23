Einbruch

Wald-Michelbach: Diebe auf Baustelle

Mehrere Werkzeuge und Baumaschinen wurden von einer Wald-Michelbacher Baustelle gestohlen. Es werden Zeugen gesucht.

Am Wochenende fiel eine Baustelle ins Visier Krimineller (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Am Wochenende fiel eine Baustelle ins Visier Krimineller (Symbolbild).

Wald-Michelbach. Unbekannte haben am Wochenende diverse Werkzeuge und Baumaschinen von einer Baustelle in Wald-Michelbach gestohlen. Laut Polizeimeldung brachen die Kriminellen dabei eine Tür der Baustelle unter der Adresse „Neustadt“ auf, bevor sie mit ihrer Beute verschwanden. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Telefonnummer 06207 94050 zu melden. (sig)

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lorsch: Werkzeug und Baumaschinen aus Transport gestohlen
Hinweise gesucht

Lorsch: Werkzeug und Baumaschinen aus Transport gestohlen

Ein weißer Transporter geriet in Lorsch ins Visier Krimineller. Die Diebe drangen gewaltsam über eine Scheibe ein.

20.02.2026

Wald-Michelbach: Einbruch in Überwald-Gymnasium 
Geld gestohlen

Wald-Michelbach: Einbruch in Überwald-Gymnasium 

Nachdem Unbekannte in die Wald-Michelbacher Schule eingebochen sind, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Einbrecher ins Innere gelangten, ist noch unklar.

10.02.2026

Bensheim: Diebe stehlen Werkzeuge aus Transporter
Zeugen gesucht

Bensheim: Diebe stehlen Werkzeuge aus Transporter

Unbekannte Täter haben in Bensheim Werkzeuge und Baumaschinen aus einem Transporter gestohlen. Die Polizei sucht Hinweise zu dem nächtlichen Einbruch.

19.11.2025

Mörlenbach: Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen
Einbruch in Baucontainer

Mörlenbach: Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Aus einem Container der Tunnel-Baustelle "Berkersklamm Süd" in der Mörlenbacher Panoramastraße wurden mehrere Baumaschinen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

06.10.2025

Viernheim: Transporter aufgebrochen - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen 
Zeugen gesucht

Viernheim: Transporter aufgebrochen - Werkzeuge und Baumaschinen gestohlen 

Ein an der Ecke Bensheimer Straße/Franconvillestraße geparkter Opel wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

01.10.2025