Wald-Michelbach: Einbruch in Überwald-Gymnasium
Nachdem Unbekannte in die Wald-Michelbacher Schule eingebochen sind, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Einbrecher ins Innere gelangten, ist noch unklar.
Wald-Michelbach. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in das Überwald-Gymnasium in der Forsthausstraße in Wald-Michelbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist noch unklar, wie sich die Einbrecher Zutritt verschafften. Nachdem die ungebetenen Besucher ins Innere eingedrungen waren, brachen sie dort eine Tür auf und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld aus einer Kassette in einer Schreibtischschublade.
Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet unter der Rufnummer 06207 94050 um Hinweise. (sig)