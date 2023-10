Wald-Michelbach: Einbruch in Lagerhalle

Foto: Adobe Stock

Die Unbekannten brachen dort in die Lagerhalle ein und flüchteten im Anschluss mit mehreren Elektrowerkzeugen in unbekannte Richtung. Der bei dem Einbruch entstandene Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.<br>Beamtinnen und Beamte der zuständigen Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegengenommen.