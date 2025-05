Kreidach. „Einsatzmeldung: Verpuffung in Garage der Mehrzweckhalle mit verletzten/vermissten Personen“, schallt es aus dem Meldegerät der Gemeindejugendfeuerwehrwartin Manuela Hofmann, womit der Start der großen jährlichen Inspektionsübung der Jugendfeuerwehr eingeleitet ist. „Jetzt geht es also los“, strahlt sie in die Runde der etwa 70 Angehörigen und Interessierten, die sich vor dem Feuerwehrhaus in Kreidach eingefunden haben und das laut- und lichterstarke Anrücken der verschiedenen Wehren aus Siedelsbrunn, Gadern, Schönmattenwag, Wald-Michelbach, Affolterbach und natürlich Kreidach vorfreudig erwarten.