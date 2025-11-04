Bild
Freundschaftsgarten

Wald-Michelbach: Paten für Obstbäume gesucht

Freundschaftsgarten Wald-Michelbach: Am Freitag wird gemeinsam gepflanzt.

Am Freitag wird im Freundschaftsgarten gepflanzt. Foto: Symbolbild Philipp Reimer
Am Freitag wird im Freundschaftsgarten gepflanzt.
