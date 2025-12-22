Wald-Michelbach: Snackautomat an Sommerrodelbahn aufgebrochen
Die Unbekannten hebelten den Automaten auf und machten sich mit ihrer Beute davon. Die Polizei Wald-Michelbach sucht Zeugen.
Wald-Michelbach. Unbekannte haben am späten Freitagabend einen Snackautomaten an der Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach aufgehebelt. Wie die Polizei berichtet, klauten die Täter Geld aus der integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden. (heh)