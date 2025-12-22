Bild
Blaulicht

Wald-Michelbach: Snackautomat an Sommerrodelbahn aufgebrochen

Die Unbekannten hebelten den Automaten auf und machten sich mit ihrer Beute davon. Die Polizei Wald-Michelbach sucht Zeugen.

Die Täter erbeuteten Geld (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Täter erbeuteten Geld (Symbolbild).

Wald-Michelbach. Unbekannte haben am späten Freitagabend einen Snackautomaten an der Sommerrodelbahn in Wald-Michelbach aufgehebelt. Wie die Polizei berichtet, klauten die Täter Geld aus der integrierten Kasse. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute. Am Automat entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Wald-Michelbach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu melden. (heh)

