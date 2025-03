Warum ein Wald-Michelbacher Ortsteil "Stallenkandel" heißt

Wald-Michelbach. Hoch oben, auf knapp 470 Metern Höhe, liegt der kleine Weiler Stallenkandel am westlichen Abhang des Schimmelbergs. Er gehört zu den am höchsten gelegenen Wohnsiedlungen im Odenwald. Und wer einmal dort gewesen ist, versteht sofort, warum sich Menschen hier niederließen. Die Aussicht ist beeindruckend: Der Blick schweift über die sanften Hügel des westlichen Odenwaldes, erstreckt sich über die weite Rheinebene und verliert sich in der Ferne im dunklen Grün des Pfälzerwaldes. Einst standen hier sogar Aussichtstürme des Odenwald-Klubs, die Wanderern einen noch besseren Rundumblick ermöglichten.