Was das Schwimmen in Fürth jetzt kostet

Ab 1. April, pünktlich zur Saisoneröffnung, sollen die Preise zur Benutzung des Fürther Freibades angehoben werden. So empfahl es eine Mehrheit aus Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses (unter Leitung von Dirk Grassinger) und des Ausschusses für Mensch, Kultur und Sport (Leitung Fritz Eisenhauer) in einer gemeinsamen Sitzung. Das letzte Wort dazu hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 19. März (Dienstag, 19.30 Uhr) im Rathaus.