Weinheim - Fürth: Keine Züge vom 12. bis 27. Oktober

Auf der Weschnitztalbahn fahren von Samstag, 12. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober wegen Gleisbauarbeiten erneut keine Züge. Zwischen Weinheim und Fürth werden die Regionalbahnen der Linie RB 69 durch Busse ersetzt, diese fahren teilweise zu abweichenden Zeiten und können aus Platzgründen keine Fahrräder mitnehmen. In den meisten Orten halten die Ersatzbusse in der Nähe der Bahnstationen, nur in Rimbach fahren sie an der Kirche ab. Bahnreisende und Pendler sollten dazu die Aushänge oder die elektronischen Auskünfte der Deutschen Bahn beachten, teilt DB Regio Mitte mit.