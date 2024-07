Einschränkungen bei der Weschnitztalbahn

Gleisarbeiten werden verschoben

Mitarbeiter hatten schon Urlaubs- oder Freizeitpläne gemacht

Das hat die Bahn nun vor ganz andere Probleme gestellt: Aufgrund der Urlaubszeit ist es der DB Regio Mitte nicht gelungen, den durch die Baumaßnahme eingeplanten, reduzierten Bedarf an Fahrpersonal wieder aufzustocken – die Mitarbeiter hatten offenbar alle schon Urlaubs- oder Freizeitpläne gemacht und standen nicht zur Verfügung. Um den Fahrgästen trotzdem ein verlässliches und planbares Angebot auf der Linie RB 69 Weinheim–Fürth zu bieten, wird das bestehende Zugangebot jetzt von Montag bis Freitag in diesem Zeitraum auf ein stündliches Angebot reduziert – allerdings nicht in einem genauen Stundentakt, wie die DB Regio Mitte informiert. Am Wochenende fahren die Züge planmäßig und damit unverändert im Stundentakt. Reisende werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen. Fahrplan-Auskünfte gibt es unter www.bahn.de/aktuell, auf m.bahn.de, in der App DB Navigator oder bei der bahn.de.