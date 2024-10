Wer rettet das Mörlenbacher "Schreib-Stübchen"?

Die Wichtigkeit eines schnell erreichbaren Schreibwarenladens ist sicherlich schon vielen bewusst geworden – wenn beispielsweise das Kind am Vorabend auf ein benötigtes Heft in spezieller Linierung für den nächsten Schultag hinweist, der Klebestift just inmitten kreativer Bastelei ausgeht, für die Belege zum Beifügen der Steuererklärung Klarsichthüllen gebraucht werden oder eine Glückwunschkarte für den anstehenden Geburtstagsbesuch fehlt.