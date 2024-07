Zapfenstreich in "Alter Pfalz" - Rückschlag für Weinheimer Ortsteil

Die Nachricht macht im Ort längst die Runde. Jetzt bestätigt auch Inhaber Günther Ehrlich: „Wir machen die ,Alte Pfalz‘ zum Jahresende zu.“ Ein Rückschlag für die Lützelsachsener Gastronomie und die Lebensqualität im Ortsteil, die zuletzt ohnehin durch diverse Schließungen litt.

Wie fast immer, wenn eine Gaststätte zu macht, lautet auch Ehrlichs Begründung: „Es gibt keinen Nachfolger. Irgendwann denkst du dir: Warum mache ich das eigentlich noch, wenn es keiner haben will.“ Seine beiden Söhne hätten kein Interesse. Ob es ihm schwerfällt, das Gasthaus aufzugeben? „Ja, es ist nicht einfach.“ Auch weil ein großes Stück Familiengeschichte zu Ende geht. Die „Alte Pfalz“ geht bereits auf das Jahr 1892 zurück, als sie von Karl Ludwig Paul eröffnet wurde. Für Paul war die Gastronomie zunächst nur ein Nebenerwerb zu der im Haus befindlichen Landwirtschaft, Schnapsbrennerei und Bäckerei. Der Betrieb blieb in der Familie Paul, bis er 1972 über einen Schwiegersohn zur Familie Ehrlich wanderte. Seit 1993 führt Günther Ehrlich den Betrieb weiter.

Foto: Gabriel Schwab Mit dem alteingesessenen Gasthaus „Alte Pfalz“ macht ein weiterer beliebter Anlaufpunkt der Lützelsachsener zu.

Heute, im Jahr 2024, findet man den Namen „Alte Pfalz“ nicht nur an der Fassade des Gebäudes, sondern auch im Internet wieder. Dort wird die Immobilie für 1,49 Millionen Euro angeboten. Inseriert ist das Objekt unter dem Titel „Interessantes Investment – top Anwesen mit Restaurant, Gästezimmern und Wohnungen in bester Lage“. Die Grundstücksfläche beträgt demnach 1175 Quadratmeter, die vermietbare Fläche 655 Quadratmeter. Ziemlich genau die Hälfte ist Wohn-, die andere Hälfte Gewerbefläche.

Die „Alte Pfalz“ ist eine weitere Schließung in einer langen Reihe von Gastro- und Geschäftsaufgaben, die es in Lützelsachsen in der jüngeren Vergangenheit gegeben hatte. Vor einem Jahr schloss der einzige Nahversorger, der Frischemarkt Schröder, seine Pforten. Die damalige Geschäftsinhaberin Helga Bernhard hatte den Mietvertrag nicht mehr verlängert, weil sie kürzertreten wollte.

Kulturelles Leben auf der Kippe

Das Schreibwarengeschäft Ludwig, das sich nur wenige Meter entfernt befunden hatte, war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Der damalige Inhaber hatte den Laden 1979 übernommen, es gab ihn aber bereits Jahrzehnte zuvor. Auch Banken sucht man in Lützelsachsen heutzutage vergebens. Lediglich Volksbank-Kunden können am Geldautomaten abheben. Die Sparkasse hat sich gänzlich zurückgezogen. Dafür gibt es mittlerweile eine gemeinsame Filiale für Lützelsachsen, Leutershausen und Großsachsen im Hirschberger Sterzwinkel 3.

Zu allem Übel steht auch der kulturelle Dreh- und Angelpunkt des Ortsteils, das Gemeindehaus, auf der Kippe. Hier immerhin gab es in jüngster Zeit positive Entwicklungen. Nachdem offen war, ob die evangelische Immobilie den Einsparplänen der badischen Landeskirche zum Opfer fällt, ergriffen die Bürger die Initiative. Sie entwickelten ein Konzept von Nutzungsmöglichkeiten. Mittlerweile ist es durch Zuschüsse und Spenden gelungen, eine Pilotphase zu finanzieren.

Foto: Gabriel Schwab Bürger hatten gemeinsam ein Konzept für das Gemeindehaus in Lützelsachsen entwickelt.

Jüngst feierte der Trägerverein „Hier macht was auf“ seine Gründung. Bereits jetzt werden die Räumlichkeiten für Angebote der evangelischen Kirchengemeinde und der Pfadfinder sowie von verschiedenen Vereinen und Initiativen genutzt. Auch die Volkshochschule Badische Bergstraße und die Musikschule bieten Kurse an. Die Leute von „Hier macht was auf“ organisieren selbst wöchentlich eine Malwerkstatt, in unregelmäßigen Abständen die sehr beliebten Spieleabende, ein improvisiertes Pop-up-Café und ab September ein RepairCafé. Wie es von Vereinsseite heißt, sei das Gemeindehaus mit seiner Bühne für Mundarttheater und Musikveranstaltungen prädestiniert. Vom Trauer-Café bis zum Whisky-Tasting, ob Hobbytreff oder Tanz-Café, Vorträge oder Selbsthilfegruppen – vieles wäre in den Räumen denkbar. Nicht nur denkbar, sondern bereits feste Absicht ist, was bis Mitte Oktober beim Autohaus Sporer entstehen soll.

Foto: Fritz Kopetzky Auf dem Gelände des Autohauses Sporer soll bis Oktober eine Bäckerei-Filiale entstehen. Markus Sporer präsentiert die entsprechenden Pläne.

Dort will in den kommenden Wochen die Bäckerei Görtz eine Filiale eröffnen. Es wird ein Komplettumbau und die Renovierung des Gebäudeteils unterhalb des Wohnhauses direkt an der B 3 geben. Der dortige Showroom wurde bisher für die Ausstellung von Oldtimerfahrzeugen genutzt, die nun an anderer Stelle im Autohaus ihren Platz finden werden.