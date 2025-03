Wie entwickeln sich Gewerbe und Handwerk im Überwald, Herr Schröder? 

Überwald. Die Wirtschaftskrise in Deutschland hält weiter an und hat sich längst auch im Überwald bemerkbar gemacht. Dazu kommt der Fachkräftemangel, der Betriebe in allen Branchen zu schaffen macht. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt der Wirtschafts- und Tourismusförderer Sebastian Schröder, Geschäftsführer der Zukunftsoffensive Überwald, auf die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe in der Region den vergangenen Monaten zurück.