Wie es der Bergsträßer Riesling in die USA geschafft hat

Heppenheim. Die Bergsträßer Winzer eG hat im vergangenen Jahr einen bedeutenden Erfolg im Export erzielt. Die renommierte Einzelhandelskette „Trader Joe’s“, die über 500 Filialen in 42 Bundesstaaten der USA betreibt, hat eine Rekordmenge an Bergsträßer Riesling bestellt. Nun sind die Weine der Genossenschaft in allen Trader-Joe’s-Filialen in den USA erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung der Winzer eG.