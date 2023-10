Neue Aussichtsplattform in Heppenheim

Etwas Neues gibt es für Spaziergänger auf dem Erlebnispfad „Wein und Stein“ auf dem Heppenheimer Steinkopf zu entdecken: In dreijähriger, größtenteils ehrenamtlicher Arbeit, entstand dort eine Aussichtsplattform, von der aus man einen schönen Blick auf die Bergstraße, das Ried und bei guter Fernsicht sogar bis zu den Pfälzer Bergen hat. Drei Meter ragen die drei Gabionen nahe des Weinberges in die Höhe, in dem die „Botschafter der Bergstrastraße“ einmal im Jahr traditionell zur Weinlese antreten.