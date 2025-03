Heppenheim: Neue Photovoltaikanlage auf Dächern der Bergsträßer Winzergenossenschaft

Heppenheim. Sonne und Wein gehören untrennbar zusammen. Denn ohne genügend Sonne würden die Trauben an den Hängen der Bergstraße nicht reifen. Nun spielt die Sonne bei der Bergsträßer Winzer eG gleich eine doppelte Rolle, denn künftig ist man dort bereit zur „Solarlese“: Auf 1.500 Quadratmetern Dachfläche der Bergsträßer Winzer an der B3 wurde jetzt ein Photovoltaikprojekt der Energiegenossenschaft Starkenburg in die Tat umgesetzt. Die Anlage erstreckt sich über sechs Dächer, und es wird erwartet, dass jährlich rund 255.000 Kilowattstunden produziert werden können. Damit können rund 127 Tonnen CO₂ eingespart werden.