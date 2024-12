Wie lief das Weihnachtsgeschäft?

Das Weihnachtsgeschäft in ganz Hessen lief durchwachsen. Die Gründe erläutert Jochen Ruths, Präsident Handelsverband Hessen, in einer Pressemitteilung: „In einigen Branchen wird in den Wochen rund um Weihnachten bis zu einem Drittel des Jahresumsatzes erwirtschaftet. Die allgemein gestiegenen Kosten relativieren jedoch die erzielten Umsätze erheblich.“ Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner präzisiert: „Die wirtschaftlichen Folgen der geopolitischen Lage und die damit einhergehende Konsumzurückhaltung spüren wir im Handel täglich deutlicher.“