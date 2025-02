Wie moderne Landwirtschaft im Odenwald funktionieren kann

Überwald/Bürstadt. Für den vergangenen Montag hatten sich zahlreiche Akteure aus der Landwirtschaft der Wirtschaftsregion Bergstraße ein dickes Kreuz im Kalender gemacht, denn in Bürstadt fand die Veranstaltung „Zukünftige Erfolgsfaktoren landwirtschaftlicher Betriebe“ statt. Rund 70 Gäste folgten der Einladung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) und der VR Bank Ried-Überwald eG, um sich in den Räumen des Kreditinstituts über die Herausforderungen und Chancen der modernen Landwirtschaft zu informieren. Das teilen die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.