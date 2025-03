Gewalt gegen Frauen: Wie zwei Odenwälderinnen Betroffenen helfen

Überwald. Am vergangenen Samstag fand der 104. Weltfrauentag statt. Der internationale Aktionstag fordert unter anderem die Bekämpfung aller Formen von Gewalt, Diskriminierung und Ausbeutung. Auch Manuela Biedenbender und Petra Hebenstreit haben sich diesen Aufgaben verschrieben. Vor knapp zwei Jahren gründeten die beiden Frauen im Überwald die Selbsthilfegruppe „Phönix“, um Opfern von sexueller oder häuslicher Gewalt zu helfen. Schon 14 Tage später war die Gruppe auf dem Selbsthilfetag in Viernheim vertreten, und es wurde klar – viele Betroffene warten auf genau so eine Initiative. Flyer mit Telefonnummern wurden gedruckt, und keine Woche später gingen die ersten Hilferufe ein.