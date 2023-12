Wieder „Vorhang auf“ für den Kreidacher Sketchabend

Wieder zurück auf die Bretter, die die Welt bedeuten – und das ohne Dreiakter und professionelle Karriere am Broadway oder in Hollywood. Das wollen die Organisatoren der Theatergruppe der KSG Kreidach. Denn in drei Spielzeiten begeisterten die Laiendarsteller das Publikum in der Mehrzweckhalle mit ihren abwechslungsreichen Sketchabenden.