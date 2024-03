Der Kerwepfarrer tritt zurück

„Kaliméra Kreirisch“ – so oder so ähnlich wird es am vierten Augustwochenende durch das Kreidacher Mehrzweckhaus hallen, denn das größte Fest des kleinen Wald-Michelbacher Ortsteils steht 2024 ganz im Zeichen von olympischen Göttern, griechischen Inseln und mediterranem Lebensgefühl.

Doch bevor die heiße Vorbereitungsphase für die Kerweverantwortlichen startet, legte der Vorstand im Rahmen der Jahreshauptversammlung am vergangenen Mittwoch Rechenschaft über das zurückliegende Vereinsjahr ab.

So blickte Saskia Morr-Häntzschel, Teil des Präsidententrios, zunächst auf die Kerwe 2023 zurück. Das Leitungsteam habe entschieden, „dass die Kerwe unter anderen Bedingungen stattfinden soll“. Durch die Umstrukturierung des Ablaufs und Verschiebung des Bunten Abends von Montag auf Samstag, den vormals umsatzschwächsten Kerwetag, gelang es den Verantwortlichen, die Anzahl benötigter Helfer zu reduzieren. Die Kerwe klang erstmals mit gemeinsamen Frühschoppen statt Bühnenshow aus.

Morr-Häntzschels Resümee fiel insgesamt positiv aus, die Kerwe sei „mit schönen Erinnerungen im Gedächtnis“ geblieben. An dem umgestalteten Ablauf, den die Besucher positiv aufnahmen, wolle der Vorstand festhalten.

Umsatzstärkstes Kerwejahr

Dem Fazit der Präsidentin schloss sich Kassenwart Alexander Rudolf an. „Das neue Konzept war auch aus finanzieller Sicht ein voller Erfolg und wurde gut angenommen“, so der Schatzmeister. Die Kerwe sei an allen drei Hauptveranstaltungstagen gut besucht gewesen. Trotz Investitionen wurde das Vereinsjahr mit einem positiven Kassenergebnis abgeschlossen. Der Umsatz war höher als je zuvor.

Die Kassenprüfung erfolgte durch Andreas Maier und Anja Schadewald. Maier bescheinigte die ordnungsgemäße Kassenführung, worauf das Leitungsteam von der Versammlung entlastet wurde. Anschließend galt es, einen neuen Vorstand zu wählen. Das Präsidenten-Dreigespann, bestehend aus Nils Häntzschel, Sandra Heckmann und Saskia Morr-Häntzschel, wurde im Amt bestätigt, ebenso wie Kassenwart Rudolf und die Schriftführerin Laura Ruckelshausen. Luca Quick gab das Amt des Kerwepfarrers zurück an seinen Bruder Jonas Quick, der bereits von 2015 bis 2022 die Rolle des Kerwegeistlichen übernahm. Die Geschwister Jens und Nils Häntzschel stehen ihm 2024 erstmals als Mundschenke zur Seite.

Der scheidende Kerwepfarrer und seine rechte Hand Jule Schadewald bleiben der IG Kerwe aber erhalten und komplettieren mit dem neusten Vorstandsmitglied Teresa Schütz sowie den bisherigen Beisitzern das Leitungsteam. Das Amt der Kassenprüfer übernehmen die amtierenden Kerwehoheiten Heidi und Jürgen Morr.

Gaudi am Kerwesonntag

Zudem steht für den Kerweverein dieses Jahr ein besonderes Jubiläum an: Anlässlich des 35-jährigen Bestehens der IG Kerwe seien bereits einige Überraschungen geplant. So sollen unter anderem –- passend zum Motto Griechenland – „Olympische Spiele“ am Kerwesonntag Spaß und Gaudi garantieren. Die Organisation nehmen die ehemaligen Vorstandsmitglieder Christiane Bitsch und Martin Gölz in die Hand. Die Schnittstelle zum Vorstand bildet Beisitzer Kevin Bohl. Vorschläge und Anregungen sind Bitsch, Gölz und dem Leitungsteam jederzeit willkommen. Programmchef Jonas Quick freut sich außerdem über das Interesse neuer oder altbekannter Gesichter, am Bunten Abend mitzuwirken.

Passend zum Motto „Griechenland“ bietet die IG zum Jubiläum 2024 ein brandneues Kerwe-T-Shirt an. Die Vorderseite des Shirts zeigt die „Kerwesau Rüdiger“, das Maskottchen des Kreidacher Vereins, im OIymp. Bestellungen nimmt Präsidentin Morr-Häntzschel bis Samstag, 23. März, entgegen. Am morgigen Sonntag darf das Shirt zwischen 16 und 18 Uhr in der Kreidacher Mehrzweckhalle anprobiert werden.

Der Vorstand