Wohnungsnot in Gorxheimertal: junge Familie sucht ein Zuhause

Sunny steht ruhig vor einem Berg Heu und schnappt sich genüsslich ein Büschel nach dem anderen aus dem großen Sack. Die einjährige Melia, Tochter von Beatrice Drewes-Baumann und Niels Drewes, quietscht vergnügt, während sie im Heu sitzt und das Pferd beobachtet, dem die kalten Temperaturen an diesem Dezembertag gar nichts auszumachen scheinen. Dass unser Treffen auf dem gepachteten Hof der Reittherapeutin und Reitlehrerin aus Gorxheimertal (www.beas-erlebnisreiten.de) zwischen Stall, Wiese und Heu zumindest in Teilen an die Weihnachtsgeschichte erinnert, ist eher zufällig, aber dennoch passend: Wir treffen eine junge Familie, die dringend auf der Suche nach einer Herberge ist, doch diese sind überfüllt. Familie Drewes-Baumann steht stellvertretend für eine von vielen Familien, die eine Wohnung suchen, doch der Wohnungsmarkt ist angespannt und hart umkämpft.