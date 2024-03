Wummernde Beats und eine Riesenstimmung

Glück muss man sich verdienen. Diese Weisheit kann der Lörzenbacher Kulturverein gewiss für sich in Anspruch nehmen, denn am Samstag richtete der aus der örtlichen Kerwejugend heraus gegründete Club seine erste Après-Ski-Party aus, die unter freiem Himmel stattfinden sollte. Passend dazu lieferte der Wettergott Sonnenschein und milde Temperaturen, sodass dann auf dem Platz am Feuerwehrhaus der Bär steppen konnte.

Foto: Ernst Lotz DJ „Ronnic“ legte mit seinem Kollegen „Maltöö“ heiße Hits auf.

„Es waren gut 400 Leute da“, freute sich Vorsitzender Luca Dinies einmal mehr über den großen Zuspruch, den der junge Verein bei seinen bisherigen Veranstaltungen durchweg verbuchen konnte. Schon am Nachmittag sorgten die beiden DJs „Ronnic“ und „Maltöö“ für wummernde Bässe. „Wir feiern lieber tagsüber und hören abends früher auf, damit wir keine Probleme mit den Nachbarn wegen Ruhestörung bekommen“, erklärte Dinies die Idee dahinter.

Junges Publikum

Und das wurde auch am Samstag vom vorwiegend jungen Publikum sehr gut angenommen. So füllte sich der Festplatz schon in den frühen Abendstunden zusehends und nach Einbruch der Dunkelheit ging die Party so richtig ab. Als dann kurz nach 23 Uhr die Musik verstummte, leerte sich der Platz nach und nach. „Das ist alles ganz entspannt gelaufen“, hob der Vorsitzende hervor, der überhaupt für die ganze Veranstaltung von keinerlei Problemen berichten konnte: „Es war einfach eine schöne Party.“

Ihre Premiere in Lörzenbach absolvierten die beiden DJs. „Wir haben Ronnic bei der Kerwe in Birkenau gesehen, und da er dort für super Stimmung gesorgt hat, haben wir ihn gleich mal angefragt. Über ihn konnten wir dann auch Maltöö für die Après-Ski-Party gewinnen. Das ist super gelaufen mit den beiden“, unterstrich Dinies.

Foto: Stefan Jünger Heiß her ging es dann am Samstagabend.

Am Donnerstag hatte der Aufbau begonnen, bei dem gut 30 junge Helfer im Einsatz waren. Über das Fest selbst kamen noch 20 weitere Helfer dazu, wobei auch die Eltern der Mitglieder zur Stelle waren und dort aushalfen, wo noch weitere Hände gebraucht wurden. So wurde auch dieses Event mit großem Gemeinschaftsgeist über die Bühne gebracht. Am frühen Sonntagmorgen standen dann schon wieder die Aufräumarbeiten an, und auch hier wurde wieder gemeinsam angepackt, auch wenn nicht jeder schon wieder perlfrisch war, schließlich klang die Après-Ski-Party nach dem offiziellen Schluss noch in kleiner Kulturvereinsrunde gemütlich aus.

Lärmfeuer am 23. März