Zahlreiche Besucher beim Ostereierschießen in Fürth

Fürth. Das Ostereierschießen beim Schützenverein Hassia an Karfreitag hat eine lange Tradition. An zehn Schießständen konnte jeder der zahlreichen Teilnehmer ab 12 Jahren seine Zielsicherheit unter Beweis stellen. Die Jüngeren testeten ihre Fähigkeiten am Lasergewehr. Alle Stände waren durchgehend belegt.