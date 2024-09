Tipis, Lassos und scharfe Schützen - das Fürther Westerntreffen ruft

Von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September ist wieder High Noon in Fürth. Der Fürther Schützenverein Hassia lädt zum 24. Westerntreffen und Vorderladerschießen auf dem Vereinsgelände in der Fahrenbacher Straße. Auch um die Schießwettbewerbe herum gibt es einiges zu bestaunen. Tipis, Trapperzelte, Trachten aus der Pionierzeit, Uniformen des amerikanischen Bürgerkrieges sowie Cowboys und amerikanische Ureinwohner werden an diesem Wochenende beim SV Hassia werden den Besuchern einen Flair von Wildwest-, Trapper- und Waldläuferromantik vermitteln, verspricht der Verein.