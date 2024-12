Zieht ein Wolf durch Grasellenbach?

Am Freitagmorgen machte die Familie Ganz die Runde auf ihren Wiesen. Der „Almabtrieb“ stand an und mit ihm das Ende der Weidesaison. „Die Mutterkuhherden kamen in die Ställe“, sagt Manuela Ganz. Im Biobetrieb des Grasellenbacher Bauernhofs und Hofladens „Bei’s Jäigs“ werden Limousin-Rinder gehalten, eine französische Fleischrinderrasse. An diesem Tag stellten Ganz’ Sohn Felix und sein Großvater fest, dass eine der Kühe gekalbt hatte, berichtet sie gegenüber der OZ: „Das Kälbchen sprang herum und war munter.“ Dann entdeckten die Männer etwas Großes weiter hinten im Gras – dort lag ein weiteres kleines Tier, übel zugerichtet. Vermutlich hatte die Kuh in der Nacht Zwillinge bekommen, und Ganz erklärt: „Die Mutterkuh kümmert sich um das erstgeborene Kalb und lässt das zweite erst einmal liegen.“