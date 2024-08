Zotzenbacher "Rennstrecke" wird voll gesperrt

Am kommenden Wochenende richten die Motorsportfreunde Zotzenbach (MSF) in Zusammenarbeit mit weiteren Motorsportclubs aus der Region wieder ihren Bergslalom im Rimbacher Ortsteil aus. Dieses Mal ist die Veranstaltung mit zwei Prädikatsläufen zur Deutschen Slalommeisterschaft und zum Rhein-Neckar-Pokal verbunden. Deshalb muss die als "Rennstrecke" bekannte Landesstraße 3409 von Freitag, 30. August, ab 17 Uhr bis Sonntag, 1. September, um circa 21 Uhr zwischen dem Abzweig Zotzenbach und der Einmündung Kreisstraße 21 (Ober-Mengelbach) für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Darauf weist das Landratsamt in einer Pressemitteilung hin.