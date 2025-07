Krieg in Nahost

Krieg in Nahost

Baerbock bei Krisengesprächen: Besonnenheit gegenüber Iran

Die Lage in Nahost nach dem Angriff des Irans ist brandgefährlich. Israel will reagieren, seine Partner rufen dagegen zu Mäßigung auf. Netanjahu will sich aber nicht hereinreden lassen. Die News.