Birkenau. In der Mitgliederversammlung des TSV Birkenau wurden gemäß der neuen Vereinssatzung die sechs Mitglieder des Vereinsgremiums gewählt. In seiner ersten Sitzung hat das Gremium seine Geschäftsordnung und den Geschäftsverteilungsplan besprochen und verabschiedet.

Bei der Besprechung der Vereinsaufgaben kamen schon die ersten Ideen, was man in Zukunft wieder bzw. anders oder neu machen will. Bei den weiteren Treffen des Vereinsgremiums hat man sich zunächst auf einen Turnus der Treffen von zehn Wochen verständigt. Diese werden in einem Jahreskalender geplant. Neben aktuellen Themen, mit denen sich das Vereinsgremium zu befassen hat, war der wichtigste Punkt die Wahl des Vorstandes.