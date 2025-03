Birkenau: Erster Spatenstich für Peter-Denger-Platz

Birkenau. Auf den Tischen befinden sich Blumenarrangements, auf deren Standfüßen die Worte „Du fehlst – gestern, heute, morgen, immer“ stehen. Daneben ein kleines Porträtfoto – Peter Denger, wie ihn alle in Erinnerung behalten werden. Seine Familie – Ehefrau Elke, Tochter Daniela Hirschberg, Sohn Simon mit Ehefrau und dem kleinen Hugo – war ebenso in die liebevoll geschmückte Hermann-Sattler-Halle gekommen wie in großer Zahl Vereinskameraden des TSV Birkenau, Freunde sowie politische und sonstige Weggefährten. Dass sie mit ihrem Erscheinen – gewollt oder ungewollt – einen der letzten Herzenswünsche des am 29. November vergangenen Jahres verstorbenen Ehrenpräsidenten erfüllten, gab dem gestrigen Tag eine zusätzliche berührende Note. „Setzt euch zusammen, esst Kuchen und denkt an mich“, hatte er wenige Wochen vor seinem Tod zu Roland Weber, TSV-Urgestein und Vorsitzender des TSV-Fördervereins, gesagt.