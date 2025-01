Großbrand bei Gartenbaufirma in Wald-Michelbach - Suche nach Täter dauert an 

An den 4. März 2023 kann sich Sebastian Michel noch ganz genau erinnern. Das war der Tag, an dem fast seine komplette Existenz in Flammen aufging. Knapp zwei Jahre ist es her, dass ein Großbrand nicht nur die Halle seiner Gartenbaufirma in der Straße Im Weidenklingen in Wald-Michelbach zerstörte, sondern auch zahlreiche landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Arbeitsgeräte sowie Strohballen.