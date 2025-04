130 Jahre Einsatz: Die Feuerwehr Hemsbach im Wandel der Zeit 

Hemsbach. Seine Sekretärin sei schon erschrocken, als sie das Büro verließ, sagt Bürgermeister Jürgen Kirchner grinsend. Er meint die „Begegnung“ mit den Feuerwehrleuten, die mittlerweile in den Gängen des Hemsbacher Rathauses stehen und mit ernstem Gesicht in die Runde blicken. Echt sind allerdings nur die Uniformen, die die Kleiderpuppen tragen und die von der Geschichte der Einsatzkräfte und ihren Ausrüstungen erzählen. „Im Wandel der Zeit“ ist die Schau überschrieben, deren Exponate so ganz anders sind als die Kunstwerke, die man hier sonst bestaunen kann.