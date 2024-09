Stadt Weinheim begrüßt 20 neue Azubis

So hatten sich die neuen Auszubildenden der Stadt Weinheim ihren ersten Arbeitstag sicher nicht vorgestellt. Der Bürgermeister schließt sein Handy mit einer fetzigen Playlist an der Bluetooth-Box an. Ausbildungsleiterin Natasa Andric freut sich über jedes neue Gesicht und begrüßt die 20 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich und auf Augenhöhe. Es gibt ein Frühstück unter der berühmten alten Zeder und noch dazu eine kleine Bewegungsübung. „Sie sollen gleich am ersten Morgen spüren, dass eine Stadtverwaltung sehr kreativ und lebendig ist und gar nicht trocken“, beschreibt Andric.