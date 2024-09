70 Azubis starten ihre Ausbildung bei Freudenberg in Weinheim

Die Zahl der Ausbildungsplätze bei der Freudenberg-Gruppe in Weinheim bleibt nach einer Steigerung um 40 Prozent im Vorjahr unverändert hoch. „Damit setzt Freudenberg als globales Unternehmen mit Technologien für die Zukunft von Mobilität über Energieversorgung bis zur Medizintechnologie im 175. Jahr seines Bestehens ein klares Zeichen gegen den Fachkräftemangel“, so Dr. Frank Heislitz, CTO der Freudenberg-Gruppe, am Montag bei der Begrüßung des neuen Ausbildungsjahrgangs.